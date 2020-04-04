Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 12,96...
04.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:14
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|12,96
|10,19
|27,18
|Çemtaş
|6,33
|5,06
|25,10
|Sasa Polyester
|8,42
|7,26
|15,98
|Gözde Girişim
|2,87
|2,51
|14,34
|Enerjisa Enerji
|6,42
|5,66
|13,42
|Petkim
|3,41
|3,01
|13,29
|Trakya Cam
|2,99
|2,64
|13,26
|Anadolu Cam
|3,13
|2,77
|13,00
|Ford Otosan
|55,00
|48,70
|12,94
|Torunlar GMYO
|2,01
|1,79
|12,29
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,40
|11,30
|-16,81
|Selçuk Ecza Deposu
|7,12
|8,16
|-12,75
|Eczacıbaşı İlaç
|4,46
|5,08
|-12,20
|Deva Holding
|10,02
|11,17
|-10,30
|Mavi Giyim
|33,98
|36,64
|-7,26
|MLP Sağlık
|13,05
|13,77
|-5,23
|Çelebi
|56,95
|59,95
|-5,00
|Garanti Bankası
|7,54
|7,88
|-4,31
|Koza Altın
|59,55
|61,90
|-3,80
|Pegasus
|33,30
|34,54
|-3,59
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Petkim
|4.165.165.219
|Garanti Bankası
|3.302.062.253
|Türk Hava Yolları
|2.998.905.455
|Aselsan
|2.890.417.904
|Sasa Polyester
|2.509.864.758
|Pegasus
|1.937.534.808
|Eczacıbaşı İlaç
|1.876.706.891
|Tüpraş
|1.791.201.440
|Akbank
|1.407.777.814
|İş Fin.Kir.
|1.397.129.230
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Alarko, Ekonomi