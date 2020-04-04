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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 12,96...

04.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:14
Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alarko GMYO12,9610,1927,18
Çemtaş6,335,0625,10
Sasa Polyester8,427,2615,98
Gözde Girişim2,872,5114,34
Enerjisa Enerji6,425,6613,42
Petkim3,413,0113,29
Trakya Cam2,992,6413,26
Anadolu Cam3,132,7713,00
Ford Otosan55,0048,7012,94
Torunlar GMYO2,011,7912,29
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım9,4011,30-16,81
Selçuk Ecza Deposu7,128,16-12,75
Eczacıbaşı İlaç4,465,08-12,20
Deva Holding10,0211,17-10,30
Mavi Giyim33,9836,64-7,26
MLP Sağlık13,0513,77-5,23
Çelebi56,9559,95-5,00
Garanti Bankası7,547,88-4,31
Koza Altın59,5561,90-3,80
Pegasus33,3034,54-3,59
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Petkim4.165.165.219
Garanti Bankası3.302.062.253
Türk Hava Yolları2.998.905.455
Aselsan2.890.417.904
Sasa Polyester2.509.864.758
Pegasus1.937.534.808
Eczacıbaşı İlaç1.876.706.891
Tüpraş1.791.201.440
Akbank1.407.777.814
İş Fin.Kir.1.397.129.230

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Alarko, Ekonomi
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