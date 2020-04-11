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Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 50,95 33,30 53,00...

11.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:06
Yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus50,9533,3053,00
Çelebi79,1056,9538,89
Net Holding1,781,3630,88
İpek Doğal Enerji9,717,8423,85
Gözde Girişim3,472,8720,91
Borusan Mannesmann9,117,5920,03
Koza Madencilik10,939,1319,72
Ege Endüstri567,00483,0017,39
Good-Year3,903,3516,42
Mavi Giyim39,3233,9815,72
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şok Marketler9,069,50-4,63
Alkim Kimya49,3450,75-2,78
Enerjisa Enerji6,326,42-1,56
Ereğli Demir Çelik7,617,62-0,13
Alarko Holding4,374,370,00
Çemtaş6,366,330,47
Petkim3,433,410,59
Eczacıbaşı İlaç4,494,460,67
Selçuk Ecza Deposu7,187,120,84
Deva Holding10,1210,021,00
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi
Garanti Bankası6.385.556.269
Türk Hava Yolları4.768.492.726
Aselsan4.448.336.583
Pegasus3.551.320.986
Sasa Polyester2.443.362.665
Petkim2.250.663.838
Yapı ve Kredi Bank.2.164.356.194
Tüpraş1.980.142.876
Akbank1.770.691.657
İş Fin.Kir.1.718.304.648

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Pegasus, Çelebi, Ekonomi
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