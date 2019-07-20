Haberler» Ekonomi» Haber

Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin,TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle: TL Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı Geçen...

20.07.2019 11:16 Yatırımcı rehberi (2)
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin,TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
TL
Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2018 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 218,80 260,70 261,50 0,31 19,52
Cumhuriyet 1.458,00 1.738,00 1.743,00 0,29 19,55
ABD Doları 5,2920 5,7530 5,6440 -1,89 6,65
Avro 6,0550 6,4710 6,3460 -1,93 4,81
İngiliz Sterlini 6,7810 7,2350 7,0710 -2,27 4,28
İsviçre Frangı 5,3850 5,8530 5,7570 -1,64 6,91
(Sürecek)
Kaynak: AA
Kapalıçarşı, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
12:21   İstanbul Hububat Birliğinden Bakan Pekcan'a ziyaret
12:20   Diyarbakır'da eğitim uzmanlarından YKS tercih uyarısı
11:52   Türkiye'nin sağlık turizmi hedefi 20 milyar dolar
11:49   Erkenci patates kalite ve verimiyle yüz güldürdü
11:47   Kira stopajı ve KDV'de indirim talebi
11:43   "Sanayi kenti"nde günde 1561 araç üretildi
11:42   Kurban Bayramında tercih yurt dışı