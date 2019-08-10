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Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin,TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle: TL Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı Geçen...

10.08.2019 11:02 Yatırımcı rehberi (2)
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin,TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
TL
Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2018 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 218,80 258,20 264,90 2,59 21,07
Cumhuriyet 1.458,00 1.721,00 1.765,00 2,56 21,06
ABD Doları 5,2920 5,5790 5,4970 -1,47 3,87
Avro 6,0550 6,1910 6,1520 -0,63 1,60
İngiliz Sterlini 6,7810 6,7630 6,6260 -2,03 -2,29
İsviçre Frangı 5,3850 5,6630 5,6350 -0,49 4,64
(Sürecek)

Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA

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