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Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin,TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle: TL Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı Geçen...

30.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:32Yatırımcı rehberi (2)
'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin,TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
TL
Yatırım Aracı Adı2018 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2018 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın218,80270,20269,00-0,4422,94
Cumhuriyet1.458,001.800,001.792,00-0,4422,91
ABD Doları5,29205,72205,75100,518,67
Avro6,05506,32906,3230-0,094,43
İngiliz Sterlini6,78107,37307,42800,759,54
İsviçre Frangı5,38505,76405,7530-0,196,83
(Sürecek)

Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA

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