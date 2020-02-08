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Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle: TL Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen...

08.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:02Yatırımcı rehberi (2)
'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
TL
Yatırım Aracı Adı2019 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın291,20304,00302,40-0,533,85
Cumhuriyet1.939,002.023,002.013,00-0,493,82
ABD Doları5,95005,98505,99500,170,76
Avro6,68206,61506,5650-0,76-1,75
İngiliz Sterlini7,87507,87807,7660-1,42-1,38
İsviçre Frangı6,18206,20306,1510-0,84-0,50

(Sürecek)

Kapalıçarşı, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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