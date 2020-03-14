Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Yatırımcı rehberi (2) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle: TL Yatırım Aracı Adı 2019 Sonu Fiyatı Geçen...

14.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:14
Yatırımcı rehberi (2)
Kapalıçarşı 'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yıl sonuna kıyasla değişim oranları (%) şöyle:
TL
Yatırım Aracı Adı2019 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2019 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın291,20328,50320,20-2,539,96
Cumhuriyet1.939,002.185,002.131,00-2,479,90
ABD Doları5,95006,10706,31003,326,05
Avro6,68206,91307,02201,585,09
İngiliz Sterlini7,87507,94207,9080-0,430,42
İsviçre Frangı6,18206,53506,64801,737,54

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Kapalıçarşı, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Ekonomi
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Ekonomi
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Ekonomi
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı Ekonomi
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Ekonomi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü