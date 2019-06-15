15.06.2019 11:06
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,60, BES fonları ise yüzde 1,69 değer kazandı.

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,60, BES fonları ise yüzde 1,69 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında bu hafta en fazla yükselen yüzde 2,61 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise yüzde 2,49 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,602962897
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,5877770
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,0016142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,4363621
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,7971692
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4335332
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,6113130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4421210
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)1,692652632
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,5056551
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,71220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,0328280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,111161151
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4528280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,4914140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4521210
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Kaynak: AA
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