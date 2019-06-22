22.06.2019 11:23
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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,63, BES fonları ise yüzde 1,53 değer kazandı.

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,63, BES fonları ise yüzde 1,53 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,13 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor. BES fonlarında ise yüzde 3,83 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,6329727916
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,4977707
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,0816142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,1364620
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,8771683
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4435314
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,6013130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,4421210
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)1,5326624619
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,88564016
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,90220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,8328280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,061161142
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8329271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,5014140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4921210
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
Kaynak: AA
Ekonomi

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