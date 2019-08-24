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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,53, BES fonları ise yüzde 0,22 değer kazandı.

24.08.2019 11:04 Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,53, BES fonları ise yüzde 0,22 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,97 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise yüzde 1,95 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 0,78 ile karma ve esnek fonlar geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,53 295 213 82
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,52 76 64 12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 1,67 16 16 0
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 1,67 62 16 46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,61 71 50 21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,48 35 32 3
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,97 13 13 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,34 22 22 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,22 266 150 116
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,96 55 31 24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,27 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,52 28 3 25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,78 117 55 62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,56 29 24 5
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,95 14 14 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,30 21 21 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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