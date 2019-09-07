Haberler» Güncel» Haber

Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,24, BES fonları ise yüzde 0,75 değer kazandı.

07.09.2019 11:04 Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,24, BES fonları ise yüzde 0,75 değer kazandı.
Yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile hisse senedi fonları, en çok gerileyen fon ise yüzde 2,49 ile kıymetli madenler fonları oldu.
BES fonlarında ise yüzde 3,63 ile hisse senedi fonları en fazla değer kazanan fon iken, tek gerileyen fon yüzde 2,28 le kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,24 294 240 55
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,19 76 60 16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,03 16 10 6
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 2,36 61 56 6
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,51 71 65 6
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,11 35 27 8
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -2,49 13 0 13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,19 22 22 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,75 266 218 48
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,26 55 31 24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,40 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 3,63 28 27 1
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,84 117 112 5
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,63 29 26 3
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -2,28 14 0 14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,25 21 21 0

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:43   İzmir'de temizlik seferberliği sürüyor
13:42   Başkan Dündar'dan Zabıta'ya kutlama ziyareti
13:41   Trabzon gazeteciler cemiyeti'nden dha'ya ödül
13:40   16. İmam Hatipliler Kurultayı
13:40   Yaban ördekleri yavrularını Kars Çayı'nda büyüttü
13:40   AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara'yı sana dar ederiz"
13:38   Kadın doktoru darp eden kadın, adli kontrolle serbest