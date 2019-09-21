Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,08 değer kaybetti.

21.09.2019 11:14Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,08 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,33 ile katılım fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,17 ile hisse senedi fonları oldu.
BES fonlarında ise yüzde 0,33 yükselen para piyasası en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında en fazla yüzde 2,00 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,1728514582
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,25776212
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,331620
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,1761646
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,02683521
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3329183
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,081200
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3022220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-0,08269135116
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,18573324
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,58200
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,0028025
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,161176562
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0229165
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,121500
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3321210

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:20 Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Gebze'de kurulacak
11:20 Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek
11:19 Atık suyla ısıtılan seradan yurt dışına patates tohumu
11:18 Alaşehir'de 300 üretici iyi tarım uygulamaları yapıyor
11:18 ŞEY'den yararlanan lise öğrencilerine teşvik ödemeleri sağlandı
11:17 Ankara'daki Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği
11:16 Yatırımcı rehberi (9)