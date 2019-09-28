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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,36, BES fonları ise yüzde 1,01 değer kazandı.

28.09.2019 11:08Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,36, BES fonları ise yüzde 1,01 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,61 ile karma ve değişken fon olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise yüzde 1,52 yükselen hisse senedi en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,3628525982
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,41777112
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1416100
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,51615346
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,61686621
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3529263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,4212110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2922220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)1,01268250116
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,85575024
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,88220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,52282725
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,4211711062
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6529275
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,4415140
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3220200
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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