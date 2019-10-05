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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,33, BES fonları ise yüzde 0,48 değer kazandı.

05.10.2019 11:04Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,33, BES fonları ise yüzde 0,48 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,45 ile karma ve değişken fon olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,24 ile kıymetli madenler olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise yüzde 0,79 yükselen fon sepeti fonları en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da yüzde 0,37 ile kıymetli madenler geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,3328525134
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,4177770
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1316106
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,3861529
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4568635
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3029263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,2412111
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2822220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,4826824325
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,6757570
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,79220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4428253
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,601171107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6629290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,3715015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3020200

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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