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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,31, BES fonları ise yüzde 0,05 değer kazandı.

12.10.2019 11:02Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,31, BES fonları ise yüzde 0,05 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,21 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,79 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise yüzde 3,51 yükselen kıymetli madenler en fazla değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 2,59 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,31285173111
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,34776412
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,0516142
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,7961952
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,04682840
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4029245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları3,2112120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2822220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,05268114154
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,42573225
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,87211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,5928226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,011172988
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,04291514
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler3,5115150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3020200

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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