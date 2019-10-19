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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 1,02 değer kaybetti.

19.10.2019 11:05Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 1,02 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,27 ile para piyasası fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,17 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise yüzde 0,18 yükselen kıymetli madenler tek değer kazanan fon iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 2,75 ile hisse senedi geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,06284105178
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,02773640
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1116610
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,8361952
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,32671651
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,13291514
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,1712111
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2722220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-1,0226851216
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,55571442
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,30202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-2,7528226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,4511715102
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,6229029
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,2315015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1820200
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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