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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,45, BES fonları ise yüzde 1,94 değer kazandı.

26.10.2019 11:18Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,45, BES fonları ise yüzde 1,94 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,03 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 1,77 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 5,09 ile hisse senedi iken, bunlar arasında da bir tek yüzde 1,94 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,4528023544
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,47766510
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2616106
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,0360528
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,0466651
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2129218
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,7711011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2722220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)1,9426823236
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,42574314
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,56220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi5,0928271
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar3,551171125
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,6929281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,9415015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3720200
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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