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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,47, BES fonları ise yüzde 1,12 değer kazandı.

09.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:06Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,47, BES fonları ise yüzde 1,12 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 1,01 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,86 ile hisse senedi iken, bunlar arasında da yüzde 0,92 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,4728026415
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3876750
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,1616151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları4,0060600
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,8866660
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2829263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,0111011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2422220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)1,1226825216
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,9057570
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,16220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,8628280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,661171161
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,3729290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,9215015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2720200

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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