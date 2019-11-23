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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,26, BES fonları ise yüzde 0,47 değer kazandı.

23.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:02Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,26, BES fonları ise yüzde 0,47 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,87 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,87 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 2,80 ile hisse senedi iken, bunlar arasında da yüzde 0,86 ile kıymetli madenler geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,2628122951
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,13766015
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,011697
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,8760528
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,5167643
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2529227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,8711011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2322220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,4726821751
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,03573126
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,07220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,8028262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,921171107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,1329281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,8615015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2320200
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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