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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,27, BES fonları ise yüzde 0,07 değer kazandı.

30.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:32Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,27, BES fonları ise yüzde 0,07 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,27 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,13 ile kıymetli madenler fonları olarak kayıtlara geçti.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 0,92 ile katılım fonları iken, bunlar arasında da yüzde 0,13 ile kıymetli madenler geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,2728222951
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2276687
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5416151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,27603525
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,2467607
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2530263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,131138
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2322220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,0726618286
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,08573621
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,14220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,18281315
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,001177938
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,9229290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1315312
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2118200
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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