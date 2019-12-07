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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,33, BES fonları ise yüzde 0,64 değer kazandı.

07.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:08Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,33, BES fonları ise yüzde 0,64 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,43 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,61 ile katılım fonları iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,3328226120
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2376714
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1916106
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,4360528
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,6267661
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3030300
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,3511101
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2222220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,642662579
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,3857570
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,97220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,3228262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,521171107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,6129290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,3915150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2318180
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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