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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,35, BES fonları ise yüzde 0,56 değer kazandı.

14.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:04Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,35, BES fonları ise yüzde 0,56 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,42 ile hisse senedi fonları iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,352822756
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3376750
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,9216160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,3960582
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,5367661
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2530291
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,291192
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,2322220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,562662642
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,6757570
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,67220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,4228271
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,481171161
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6229290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,4615150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2618180

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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