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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,21, BES fonları ise yüzde 0,56 değer kazandı.

11.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:04Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,21, BES fonları ise yüzde 0,56 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,87 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 0,08 ile fon sepeti fonları olarak gerçekleşti.
BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 1,26 ile hisse senedi fonları iken, bunlar arasında bir tek yüzde 0,11 ile borçlanma araçları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,2127622154
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,14745815
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,0816511
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,8157507
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,19675314
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1929236
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,8711101
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1922220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,5626321746
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,11542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,55211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,2629272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,7011810414
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2128253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,1716160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2016160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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