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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,35, BES fonları ise yüzde 0,64 değer kazandı.

25.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 11:04Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,35, BES fonları ise yüzde 0,64 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,54 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 1,32 ile katılım fonları iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,3528026317
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3473721
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7216133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,5459572
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4570691
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3129272
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,251138
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1822220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,642622538
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,9754540
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,76220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4929272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,661181180
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,3228280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,121586
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1916160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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