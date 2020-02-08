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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,31, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kazandı.

08.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:02Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,31, BES fonları ise yüzde 0,13 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,80 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 1,04 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.
BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 1,99 ile hisse senedi fonları iken, bunlar arasında bir tek yüzde 1,10 ile kıymetli madenler geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,3128024337
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,13736013
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,5216133
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,8059563
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,4770700
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0829227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-1,0411011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1722220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,1326220458
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,02542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,85220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,9929290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,3111810117
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8328271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,1015015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1716160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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