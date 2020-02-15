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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,36 değer kaybetti.

15.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:04Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,13 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,36 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,89 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 0,08 ile karma ve değişken fon olarak gerçekleşti.

BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 2,00 ile kıymetli madenler fonları iken, bunlar arasında en fazla yüzde 0,99 ile karma ve esnek fonlar geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,13280167113
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,03734825
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3616124
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,24591148
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,08703832
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2329254
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,8911110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1722220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-0,3626388175
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,8154549
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,37211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,9129227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,991182692
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3928226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,0016160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1316160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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