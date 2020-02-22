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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,01, BES fonları ise yüzde 0,34 değer kaybetti.

22.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:04Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,01, BES fonları ise yüzde 0,34 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,00 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 2,63 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 2,92 ile kıymetli madenler fonları iken, bunlar arasında en fazla yüzde 3,43 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları-0,01280149131
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,11735617
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,011697
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-2,6359455
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,33702545
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1529227
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları3,0011110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1722220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-0,3426363200
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,3054945
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,59202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-3,4329128
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,2111818100
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,7128325
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,9216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1916160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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