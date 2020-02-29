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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,22, BES fonları ise yüzde 0,47 değer kaybetti.

29.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:02Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,22, BES fonları ise yüzde 0,47 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,37 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 5,68 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.
BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 3,32 ile kıymetli madenler fonları iken, bunlar arasında en fazla yüzde 4,70 ile hisse senedi fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları-0,22280129151
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,06735122
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-1,7016214
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-5,6859257
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,31702248
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2129209
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları3,3711101
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1822220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-0,4726372190
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,15542529
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,41202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-4,7029029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,7811812105
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,3528325
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler3,3216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1716160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

29.02.2020 12:57:29