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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,18, BES fonları ise yüzde 0,69 değer kaybetti.

07.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:28Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,18, BES fonları ise yüzde 0,69 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında tek gerileyen yüzde 2,37 ile kıymetli madenler fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 1,82 ile karma ve esnek fonlar iken, bunlar arasında da bir tek yüzde 2,46 ile kıymetli madenler fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,1828020573
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2473649
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,071687
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,90594117
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,33705218
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,01291811
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-2,3711011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1822220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)0,6926522340
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,0155505
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,42211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4329263
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,821191089
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2928226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-2,4616016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2116160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

7.03.2020 13:31:13