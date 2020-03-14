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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,34, BES fonları ise yüzde 2,56 değer kaybetti.

14.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:14
Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,34, BES fonları ise yüzde 2,56 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,24 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 15,39 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.

BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 2,99 ile kıymetli madenler fonları iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 15,68 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları-1,34283109171
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,39734429
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-5,0816016
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-15,3962059
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-2,19701060
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,1129245
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,241192
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1822220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-2,5626546219
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-2,1355550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-6,77202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-15,6829029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-4,051197112
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-3,3128226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,9916160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2016160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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