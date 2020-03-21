Yatırımcı rehberi (3)

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları -0,84 281 107 174 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,55 73 43 30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -2,82 16 3 13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -5,82 63 5 58 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -1,73 67 14 53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0,44 29 20 9 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -5,02 11 0 11 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,17 22 22 0 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları (BES) -3,40 265 33 232 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -3,16 55 4 51 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -4,93 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -9,24 29 0 29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -3,35 119 11 108 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -2,70 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -4,81 16 0 16 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,17 16 16 0

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,84, BES fonları ise yüzde 3,40 değer kaybetti.Yatırım fonları arasında tek yükselen yüzde 0,17 ile para piyasası fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 5,82 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.BES fonlarında da tek yükselen yüzde 0,17 ile para piyasası fonları iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 9,24 ile hisse senedi fonları geriledi.Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)

Kaynak: AA