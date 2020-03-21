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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,84, BES fonları ise yüzde 3,40 değer kaybetti.

21.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:08
Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,84, BES fonları ise yüzde 3,40 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında tek yükselen yüzde 0,17 ile para piyasası fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 5,82 ile hisse senedi fonları olarak gerçekleşti.
BES fonlarında da tek yükselen yüzde 0,17 ile para piyasası fonları iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 9,24 ile hisse senedi fonları geriledi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları-0,84281107174
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,55734330
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-2,8216313
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-5,8263558
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-1,73671453
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,4429209
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-5,0211011
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1722220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-3,4026533232
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-3,1655451
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-4,93202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-9,2429029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-3,3511911108
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-2,7028226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-4,8116016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1716160
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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