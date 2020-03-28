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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,39, BES fonları ise yüzde 3,30 değer kazandı.

28.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:16
Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,39, BES fonları ise yüzde 3,30 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 9,19 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 8,16 ile hisse senedi fonları iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları1,3928127110
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,6073694
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları4,1616151
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları9,1963630
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon2,0867661
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,8229254
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları7,5511110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1622220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)3,302642623
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları2,5355550
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,41220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi8,1629290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar2,441181172
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları3,0128271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler7,1316160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1816160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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