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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,28 değer kaybetti.

04.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:08
Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 0,09 değer kazanırken, BES fonları ise yüzde 0,28 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,87 ile kıymetli madenler fonları olurken, bunlar arasında en fazla gerileyen yüzde 1,14 ile hisse senedi fonları oldu.
BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 1,87 ile kıymetli madenler fonları iken, bunlar arasında da en fazla yüzde 1,81 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,09281163118
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,02735122
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,331679
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,14631548
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,17673136
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3229263
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,8711110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1522220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)-0,2826488175
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,94551045
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,16202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,8129326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,791183285
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,12281117
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,8716160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1716160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Yatırımcı rehberi (3) - Ekonomi

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