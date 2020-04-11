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Yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,22, BES fonları ise yüzde 2,40 değer kazandı.

11.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:02
Yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,22, BES fonları ise yüzde 2,40 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 8,17 ile hisse senedi fonları olurken, bunlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.
BES fonlarında da en fazla yükselen yüzde 7,58 ile hisse senedi fonları iken, bunlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları1,2228226912
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,48736211
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları4,1616160
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları8,1763630
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,7967670
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,6529281
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları5,5511110
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1523220
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES)2,4026523926
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,40552926
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,69220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi7,5829290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,621191190
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,8228280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler5,5216160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1616160

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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