Yatırımcı Rehberi (4)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 262,90429 2,80 Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 14,608862 2,59 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,418064 2,53 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,601562 2,31 TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,185665 1,96 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171191 1,94 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,020127 1,93 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040037 1,78 Vakıf Portföy İki. Değ. Fon 120,13767 1,64 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 5,921906 1,53 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,013124 4,64 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013765 3,00 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013535 2,75 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013247 2,75 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013093 2,72 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013294 2,72 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013406 2,71 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029181 2,52 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013755 2,51 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014201 2,48

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:10



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:10

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,80'lik getiriyle Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF oldu.Fiba Emeklilik ve Hayat Qinvest Portföy Değişken EYF ise yüzde 4,64'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)