Yatırımcı Rehberi (4)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013818 2,16 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,754594 1,84 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,10047 1,82 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,13354 1,75 QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,163531 1,73 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,03909 1,67 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,686084 1,62 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062028 1,56 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,879492 1,52 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,338242 1,48 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,04108 2,12 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081202 1,70 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,053752 1,66 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081887 1,65 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041342 1,63 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044058 1,62 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089954 1,61 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072064 1,60 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054442 1,58 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056724 1,58

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:10



15 Aralık 2018 Cumartesi 11:10

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,16'lık getiriyle Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu oldu.Anadolu Hayat ve Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 2,12'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)