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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,52'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

03.08.2019 11:10 Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,52'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 1,97'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044373 4,52
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020776 3,70
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,055121 3,40
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,548024 3,04
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027778 2,43
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,235558 2,28
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,339901 2,22
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,68146 2,10
Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031806 1,96
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,0406 1,83
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016232 1,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,015623 1,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023212 1,83
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,03384 1,81
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011469 1,78
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015275 1,77
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016761 1,70
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,015 1,60
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,065739 1,57
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,015174 1,56
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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