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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,40'lık getiriyle Yapı Kredi Portföy Altın Fonu oldu.

10.08.2019 11:09 Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,40'lık getiriyle Yapı Kredi Portföy Altın Fonu oldu.

Allianz Hayat Emeklilik Altın EYF ise yüzde 4,43'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,038051 4,40
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,036164 4,38
TEB Portföy Altın Fonu 0,064209 4,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,141797 4,34
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022471 4,32
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026405 4,31
Deniz Port. Altın Fonu 0,033317 4,27
ING Portföy Altın Fonu 0,029244 4,26
İş Portföy Altın Fonu 0,029484 4,23
HSBC Portföy Altın Fonu 2,324011 4,21
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027153 4,43
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,02779 4,41
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017204 4,36
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029434 4,35
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017464 4,35
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028518 4,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028522 4,34
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028241 4,31
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027586 4,30
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,030444 4,29
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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