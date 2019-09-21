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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,55'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

21.09.2019 11:14Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,55'lik getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF ise yüzde 1,63'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0150635,55
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5005291,42
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222861,21
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7040310,97
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2050890,93
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,6855910,77
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF549,3756000,69
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu155,9304160,66
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,0240940,66
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu18,8209720,63
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0351311,63
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0172901,27
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0160971,12
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0123501,08
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0165521,06
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0161521,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0157111,04
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0170541,04
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0161731,03
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0156471,01

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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