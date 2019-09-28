Yatırımcı rehberi (4)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,725513 3,05 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,460874 2,98 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,514112 2,71 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102008 2,53 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051929 2,50 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 54,801300 2,45 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023050 2,29 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027170 2,20 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054608 2,17 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,753509 2,14 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016737 3,62 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,017894 3,49 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,016725 3,41 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036292 3,30 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016953 3,14 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,016598 3,11 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,016192 3,06 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016121 3,03 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,017048 3,00 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,016759 2,82

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,05'lik getiriyle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.Allianz Hayat Em. Katkı EYF ise yüzde 3,62'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)