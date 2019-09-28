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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,05'lik getiriyle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

28.09.2019 11:10Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,05'lik getiriyle Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu oldu.

Allianz Hayat Em. Katkı EYF ise yüzde 3,62'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7255133,05
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4608742,98
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5141122,71
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1020082,53
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0519292,50
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)54,8013002,45
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0230502,29
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0271702,20
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0546082,17
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)61,7535092,14
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0167373,62
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0178943,49
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0167253,41
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0362923,30
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0169533,14
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0165983,11
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0161923,06
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0161213,03
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0170483,00
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0167592,82

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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