Haberler » Ekonomi » Haber

Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,30'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

05.10.2019 11:06Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,30'luk getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF ise yüzde 2,71'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0465934,30
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,4136233,00
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5035412,92
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1356342,86
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,8679232,70
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0068162,47
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0091992,46
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,8711842,46
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,5679182,43
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7503182,27
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0167532,71
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0114392,51
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0199051,90
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0305361,86
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0132891,64
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0601371,58
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0160931,39
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0158471,25
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0169391,21
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,0129921,17
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:43 Organik keçi sütü sabunlar gençliğin ve kadınların gözdesi
13:35 Zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları kendileri ve üreticilere verilen desteklerin arttırılmasını...
13:21 DAİB ihracat şampiyonlarını ödüllendirdi
13:21 Züccaciyecilerden Romanya ve Polonya atağı
13:16 İhlas Ev Aletleri'ne uluslararası 'Takdir Belgesi'
13:16 Tofaş Akademi’ye Stevie’den 7 ödül
13:14 TMSF uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak