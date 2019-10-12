Yatırımcı rehberi (4)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014329 6,16 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041156 5,76 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,409363 4,82 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036133 4,55 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022021 4,44 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063695 4,38 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073651 4,36 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076126 4,23 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026056 4,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,628892 4,04 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037366 3,73 NN Hay. Em. Altın EYF 0,018477 3,61 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029666 3,58 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031607 3,58 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030610 3,58 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010318 3,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030646 3,56 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032690 3,55 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018752 3,55 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030309 3,54

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,16'lık getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,73'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)