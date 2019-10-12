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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,16'lık getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

12.10.2019 11:02Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,16'lık getiriyle Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,73'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143296,16
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0411565,76
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4093634,82
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0361334,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0220214,44
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0636954,38
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0736514,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0761264,23
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0260564,07
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,6288924,04
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0373663,73
NN Hay. Em. Altın EYF0,0184773,61
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0296663,58
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0316073,58
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0306103,58
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0103183,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0306463,56
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0326903,55
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0187523,55
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0303093,54
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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