Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (4)

Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,82'lik getiriyle İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon oldu.

19.10.2019 11:05Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,82'lik getiriyle İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon oldu.

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0872304,82
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0373123,26
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0374723,00
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0423822,98
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0757852,90
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0782662,81
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0653192,55
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0267152,53
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4663912,37
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0240072,22
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0385583,19
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0327172,40
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0773911,72
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0341341,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1112331,14
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0613091,08
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0534100,93
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0754380,60
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0699570,60
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0642590,43
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:26 Mazıdağı'nda mısır hasadı başladı
12:16 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 cep telefonu ele geçirildi
12:06 Jeotermal enerji santrallerine "etik kurul" denetimi - İZMİR
12:06 Piyasanın önündeki bariyerler kalkıyor
12:05 "Space App Challenge" etkinliği başladı
12:01 Devletin kasasına ÖTV'den 176,1 milyar lira girecek
12:01 "Devletler servetin nasıl dağıldığını bilmek istiyor"
19.10.2019 12:33:26