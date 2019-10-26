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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,72'lik getiriyle Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

26.10.2019 11:18Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,72'lik getiriyle Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF ise yüzde 8,39'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0444478,72
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,6956698,26
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0455498,25
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0217877,90
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1341267,64
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,4961647,53
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5059367,47
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0609217,28
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0236407,26
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0773727,06
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0173958,39
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0171467,88
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0183537,81
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0171647,73
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0374207,68
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0166737,45
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,0172107,38
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0170427,20
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0175017,04
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0592866,95
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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