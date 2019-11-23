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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,88'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

23.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:02Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 7,88'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ise yüzde 4,49'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0534627,88
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1046066,05
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0265706,00
Tacirler Portföy Değ. Fon1,7430165,87
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0493395,43
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,8312215,18
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,6759844,68
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)10,7994024,65
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0677964,65
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0586324,23
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0652154,49
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0146494,05
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0178293,63
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0452133,60
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0736543,55
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0123343,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0743393,54
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0263643,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0184573,42
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0307693,39

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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