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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,27'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

30.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:32Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,27'lik getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 4,29'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0584189,27
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1606005,07
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,9493564,17
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0513734,12
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0674732,95
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,6068712,79
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0272962,73
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0392772,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1442022,69
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0788472,66
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0274964,29
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0191823,93
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0182642,44
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0125872,05
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0391311,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0664371,87
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0791301,73
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1158351,59
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0459191,56
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0638761,52
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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