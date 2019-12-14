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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,39'luk getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

14.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:04Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,39'luk getiriyle Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,97'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0401104,39
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0279694,16
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0245733,27
Tacirler Portföy Değ. Fon1,9755523,23
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0300873,08
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1691803,05
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1616732,93
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu75,3009972,83
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)11,7059352,76
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1546022,68
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0346953,97
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0404543,62
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0695391,75
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0294491,61
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0558651,61
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0486321,60
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0205341,50
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0759681,49
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0766261,47
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0870711,46

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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