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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,98'lik getiriyle Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

08.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:04Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,98'lik getiriyle Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0361996,98
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0808726,59
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0473555,46
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)81,5387435,10
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,6278665,09
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,5302314,28
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3132104,00
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4601883,96
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,1083513,75
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,9695783,72
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0563375,08
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0234794,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0163534,62
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0174094,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0362353,53
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0806913,29
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0355062,96
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0247152,92
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0285592,41
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0160822,22

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

İş Bankası, Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

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