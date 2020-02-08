Yatırımcı rehberi (4)

Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036199
|6,98
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,080872
|6,59
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,047355
|5,46
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|81,538743
|5,10
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,627866
|5,09
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,530231
|4,28
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,313210
|4,00
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,460188
|3,96
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,108351
|3,75
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,969578
|3,72
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056337
|5,08
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,023479
|4,77
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,016353
|4,62
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017409
|4,15
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,036235
|3,53
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080691
|3,29
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,035506
|2,96
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024715
|2,92
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,028559
|2,41
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016082
|2,22
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.