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Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,00'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

15.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:06Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,00'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 2,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0841094,00
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0486582,75
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu87,6020612,58
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0751372,28
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0141732,20
TEB Portföy Altın Fonu0,0740351,99
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0437841,99
Deniz Port. Altın Fonu0,0378481,99
Fiba Portföy Altın Fonu0,0257641,98
HSBC Portföy Altın Fonu2,6310031,94
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0239672,08
NN Hay. Em. Altın EYF0,0199742,04
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0314472,03
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0332402,03
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0322142,02
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0354662,02
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0322302,01
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0343081,99
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0319491,99
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0203031,98

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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