Yatırımcı rehberi (4)

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,084109 4,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,048658 2,75 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 87,602061 2,58 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,075137 2,28 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014173 2,20 TEB Portföy Altın Fonu 0,074035 1,99 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043784 1,99 Deniz Port. Altın Fonu 0,037848 1,99 Fiba Portföy Altın Fonu 0,025764 1,98 HSBC Portföy Altın Fonu 2,631003 1,94 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,023967 2,08 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019974 2,04 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031447 2,03 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,033240 2,03 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,032214 2,02 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035466 2,02 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,032230 2,01 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034308 1,99 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031949 1,99 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020303 1,98

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,00'lık getiriyle İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 2,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.(Sürecek)