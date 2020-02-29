Haberler » Ekonomi » Yatırımcı rehberi (4) - Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,64'lük getiriyle Yapı Kredi Port. Altın Fonu oldu.

29.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:04Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,64'lük getiriyle Yapı Kredi Port. Altın Fonu oldu.

Allianz Hayat Em. Altın EYF ise yüzde 3,61'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0467243,64
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3822553,53
Deniz Port. Altın Fonu0,0403033,52
HSBC Portföy Altın Fonu2,8006743,51
Fiba Portföy Altın Fonu0,0275243,50
TEB Portföy Altın Fonu0,0788253,49
QNB Finans Portföy Altın BYF29,3330073,46
Garanti Portföy Altın Fonu0,0914593,44
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0321033,43
İş Portföy Altın Fonu0,0361993,41
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0335513,61
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0343533,60
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0320643,51
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0377683,46
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0115733,43
NN Hay. Em. Altın EYF0,0212663,40
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0352983,35
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0339803,35
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0365013,34
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0353333,28

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

29.02.2020 12:57:34